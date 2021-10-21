Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций

21.10.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO.
В первых двух матчах клуб из Болгарии смог добыть всего 1 очко, а украинская команды и вовсе идет пока без набранный баллов.
Букмекеры считает фаворитом данного противостояния хозяев поля. Так, потенциальная победа болгарского клуба оценивается коэффициентом 2.28. На победу команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 3.30. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.20.



Теги: прогноз, букмекер, анонс, ФК "Заря", Лига конференций
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх