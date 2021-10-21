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ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций
21.10.2021 13:00
В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO.
В первых двух матчах клуб из Болгарии смог добыть всего 1 очко, а украинская команды и вовсе идет пока без набранный баллов.
Букмекеры считает фаворитом данного противостояния хозяев поля. Так, потенциальная победа болгарского клуба оценивается коэффициентом 2.28. На победу команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 3.30. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.20.
Теги: прогноз, букмекер, анонс, ФК "Заря", Лига конференций
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