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"Шахтер" ничьей с "Селтиком" гарантировал себе евровесну (ВИДЕО)
Донецкий "Шахтер" расписал ничью с "Селтиком" в Шотландии, оформив выход в плей-офф Лиги Европы и сохранив шансы на 1/8 финала ЛЧ (1:1), сообщает terrikon.com.
Как и в первом матче в Варшаве, счет открыл "Селтик". На 34-й минуте Якумакис оказался в нужной точке в штрафной "Шахтера" и, подобрав мяч, вогнал его в сетку - 1:0. Еще до перерыва "горняки" могли сравнять счет. Траоре классным пасом вывел Мудрика один на один, однако "Селтик" выручил Джо Харт.
После перерыва дончанам хватило меньше четверти часа, чтобы восстановить равновесие. И снова Мудрик! Лидер "Шахтера" протащил мяч вдоль линии штрафной и мощно пробил под перекладину. Здесь уже и Харт с его огромным опытом не помог - 1:1.
На 72-й минуте "горняки" провели эпический, но, увы, не закончившийся голом выпад. Мудрик пробросил мяч мимо защитника, ворвался слева в штрафную и уже привычно (вспомним недавний матч против "Динамо") покатил на Сикана, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. Почему в итоге мяч прокатился рядом со штангой - загадка.
Последние минуты "Селтик" превратил в навал. Самым опасным в нем был эпизод, когда на 87-й минуте О`Райли пробивал сходу в дальний угол - мяч разминулся со штангой. С остальными атаками и навесами в свою штрафную "Шахтер" без проблем справился и порадовался заслуженному выходу в плей-офф еврокубков.
Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
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