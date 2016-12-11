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Архив - Наука и технологии

Google запускает сервис оценки фильмов

11.12.2016 09:55
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Google запускает сервис оценки фильмов

Google начал тестировать пользовательский рейтинг для кинофильмов и сериалов. Теперь отдать свой голос можно нажав кнопки like и dislike ниже названия картины, сообщает ИА "Свопи".
Сервис на текущий момент доступен для ограниченного количества пользователей, а о деталях сотрудники компании говорить пока отказываются. Как сообщают зарубежные издания, новый пользовательский рейтинг, созданный Google станет оценивать тот либо иной кинофильм, а также показывать рядом рейтинги популярных интернет-сервисов. Оставить собственный голос можно прямо на странице поисковой системы.



Теги: фильм, Google, рейтинг, сервис, сериал
 
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