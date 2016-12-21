Тим Кук анонсировал новый десктопный компьютер Apple

21.12.2016 12:00

Тим Кук отметил, что этот сегмент рынка имеет большое значение. Фрагменты заявления генерального директора компании Apple приводит портал Tech Crunch, сообщает Новое время.

"Некоторые люди в средствах массовой информации подняли вопрос о том, остаемся ли мы приверженцами настольных компьютеров. Если есть какие - либо сомнения в этом, позвольте мне высказаться предельно ясно: у нас в нашей дорожной карте несколько потрясающих десктопов в будущем. Об этом никто не должен беспокоиться", - написал Тим Кук.

Тем не менее, из заявления Кука непонятно, обновит ли компания линейку Mac Pro, iMac, или выпустит обновления сразу для обеих версий настольных компьютеров.

"Со стратегической точки зрения, мы также сосредоточились на вещах, где программное обеспечение, аппаратные средства и услуги собрались вместе в своего рода магию от Apple", - подчеркнул глава Apple.

"Десктопный компьютер имеет очень важное стратегическое значение для нас. Это уникальный продукт по сравнению с ноутбуком, ведь вы можете хранить гораздо больше на таком устройстве - самые большие экраны, самый большой объем памяти, большее разнообразие устройств ввода / вывода, и самая высокая производительность. Таким образом, есть множество причин, почему такие компьютеры действительно важны", - заявил Тим Кук.