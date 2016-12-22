Бепилотники США "сдают" позиции ВСУ противнику

22.12.2016 10:00

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил, что разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, оказались неэффективными, передает УНН.

"С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", - сказал он.

По словам Н.Хазина, если бы это зависело от него непосредственно, то он бы вернул все 72 беспилотника назад Соединенным Штатам.

В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Также Н.Хазин подчеркнул, что уязвимости этих беспилотников позволяют врагу вычислить украинские военные позиции. Кроме того, в данных летательных аппаратов короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу - разведку артиллерийских позиций противника.

В июле США передали Украине беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более 12 млн долл.

Армия США также использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.