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Бепилотники США "сдают" позиции ВСУ противнику

22.12.2016 10:00
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Бепилотники США "сдают" позиции ВСУ противнику

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил, что разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, оказались неэффективными, передает УНН.
"С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", - сказал он.
По словам Н.Хазина, если бы это зависело от него непосредственно, то он бы вернул все 72 беспилотника назад Соединенным Штатам.
В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.
Также Н.Хазин подчеркнул, что уязвимости этих беспилотников позволяют врагу вычислить украинские военные позиции. Кроме того, в данных летательных аппаратов короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу - разведку артиллерийских позиций противника.
В июле США передали Украине беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более 12 млн долл.
Армия США также использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.



Теги: США, помощь, беспилотник, ВСУ
 
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