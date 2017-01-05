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В Китае разработали жаровлагостойкую бумагу

05.01.2017 14:45
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В Китае разработали жаровлагостойкую бумагу

Китайские ученые разработали устойчивую к воздействию огня и воды бумагу. Новый материал по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, сообщает Укринформ.
Бумага была разработана группой исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.
Как пишет "Шанхай жибао", эта неорганическая бумага довольно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях.
Как утверждают разработчики, новый материал выдерживает воздействие температуры в 200 градусов по Цельсию. Благодаря своей структуре, бумага также отталкивает воду даже в том случае, если она механически повреждена. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.



Теги: Китай, вода, огонь, бумага
 
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