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Американские ученые доказали вред вегетарианства
06.01.2017 10:45
Эксперты из Оксфордского университета провели научные исследования и доказали, что вегетарианство способствует снижению массы головного мозга. Этот факт не только пагубно влияет на умственное развитие человека, но и на весь его организм в целом, сообщает ИА "ВладТайм".
Специалисты установили, что структурные изменения в мозгу человека происходят в результате нехватки витамина B12, который в большом количестве содержится в мясных продуктах питания. Для нормального функционирования организма человеку ежедневно следует употреблять молочные продукты питания, твердый сыр, мясо и рыбу.
Теги: мозг, вред, вегетарианство
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