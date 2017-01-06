Американские ученые доказали вред вегетарианства

06.01.2017 10:45

Эксперты из Оксфордского университета провели научные исследования и доказали, что вегетарианство способствует снижению массы головного мозга. Этот факт не только пагубно влияет на умственное развитие человека, но и на весь его организм в целом, сообщает ИА "ВладТайм".

Специалисты установили, что структурные изменения в мозгу человека происходят в результате нехватки витамина B12, который в большом количестве содержится в мясных продуктах питания. Для нормального функционирования организма человеку ежедневно следует употреблять молочные продукты питания, твердый сыр, мясо и рыбу.