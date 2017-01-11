Curiosity нашел на Марсе бильярдный шар

11.01.2017 13:15

Марсоход Curiosity 1 января прислал очередной снимок с Красной планеты, на котором уфологи разглядели загадочный объект, правильной сферической формы, сообщает ICTV.

Ученые предполагают, что это мрамор, но более вероятное объяснение состоит в том, что это пример марсианского шарика, который был сформирован, когда вулканы распылили расплавленную породу в воздухе.