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Curiosity нашел на Марсе бильярдный шар

11.01.2017 13:15
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Curiosity нашел на Марсе бильярдный шар

Марсоход Curiosity 1 января прислал очередной снимок с Красной планеты, на котором уфологи разглядели загадочный объект, правильной сферической формы, сообщает ICTV.
Ученые предполагают, что это мрамор, но более вероятное объяснение состоит в том, что это пример марсианского шарика, который был сформирован, когда вулканы распылили расплавленную породу в воздухе.



Теги: Марс, мрамор, шар, Curiosity
 
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