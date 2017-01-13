В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства

13.01.2017 13:50

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.uа начал продавать товары категории "Аптека". Товары представлены из сети аптек "Космо", сообщает delo.ua.

На сегодняшний день в интернет-магазине можно приобрести лекарственные средства, товары медицинского назначения и травы.

В связи с тем, что украинское законодательство не предусматривают право на осуществление торговли препаратами через интернет, сейчас доступен только самовывоз из сети аптек "Космо" в Киеве.