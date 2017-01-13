Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства13:50
- Рупор Кремля прорвался в телеэфир США (ВИДЕО)11:15
- В США запатентована технология 3D-печати ракетного топлива10:20
- Ученые завязали молекулы кельтским узлом (ВИДЕО)09:31
- В Иране обнаружены древнейшие рисунки на Земле09:15
- Марк Цукерберг заинтересовался телепатией16:50
- В Украине запретили телеканал Дождь15:36
- Киевстар поднимает стоимость услуг14:45
- Швейцарские химики научились "консервировать" летнюю жару11:45
- Опубликован список сайтов, ворующих данные банковских карт11:05
В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства
13.01.2017 13:50
Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.uа начал продавать товары категории "Аптека". Товары представлены из сети аптек "Космо", сообщает delo.ua.
На сегодняшний день в интернет-магазине можно приобрести лекарственные средства, товары медицинского назначения и травы.
В связи с тем, что украинское законодательство не предусматривают право на осуществление торговли препаратами через интернет, сейчас доступен только самовывоз из сети аптек "Космо" в Киеве.
Теги: продажа, Rozetka.ua, лекарства
Читайте также:
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Кризис бьет по шоу-бизнесу: София Ротару продает дом в Ялте
- Австралия выставила на продажу свои острова
- По Земфире ударил кризис: певица продает квартиру
- В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина15:09
- "Помощь идет" - правительство планирует привлекать на Донбасс медперсонал из других регионов14:58
- За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных14:35
- В "серой зоне" на Донбассе обнаружены боевое снаряжение российского десантника и боеприпасы (ФОТО)14:28
- Большинство людей на оккупированном Донбассе не сепаратисты, а заложники - Тука14:17
- На КПВВ "Майорск" нет света, работают на электрогенераторах14:02
- Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко13:41
- Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)13:31
- Боевики "ДНР" передали украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, пропавших 8 января13:26
- Россия не собирается уходить из Донбасса13:18
- В Луганской области из-за пожара погибла пожилая женщина15:09
- "Помощь идет" - правительство планирует привлекать на Донбасс медперсонал из других регионов14:58
- За прошедшие сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных14:35
- В "серой зоне" на Донбассе обнаружены боевое снаряжение российского десантника и боеприпасы (ФОТО)14:28
- Большинство людей на оккупированном Донбассе не сепаратисты, а заложники - Тука14:17
- На КПВВ "Майорск" нет света, работают на электрогенераторах14:02
- В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства13:50
- Со взятками и продажей мест в очередях на КПВВ на Донбассе нужно бороться - Геращенко13:41
- Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)13:31
- Боевики "ДНР" передали украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, пропавших 8 января13:26
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Десять напитков при простуде18:35
- А на десерт - новогодняя ёлка18:15
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?