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В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства

13.01.2017 13:50
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В ассортименте Rozetka.ua появились лекарства

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.uа начал продавать товары категории "Аптека". Товары представлены из сети аптек "Космо", сообщает delo.ua.
На сегодняшний день в интернет-магазине можно приобрести лекарственные средства, товары медицинского назначения и травы.
В связи с тем, что украинское законодательство не предусматривают право на осуществление торговли препаратами через интернет, сейчас доступен только самовывоз из сети аптек "Космо" в Киеве.



Теги: продажа, Rozetka.ua, лекарства
 
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