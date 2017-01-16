Названы самые популярные в сети пароли

16.01.2017 15:45

Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.

50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.

В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:

123456 123456789 qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 987654321 qwertyuiop mynoob 123321 666666 18atcskd2w 7777777 1q2w3e4r 654321 555555 3rjs1la7qe google 1q2w3e4r5t 123qwe zxcvbnm 1q2w3e

Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют, прежде всего, не использовать пароли повторно для нескольких аккаунов, не забывать чередовать регистр символов и добавлять цифры, а также пользоваться специальными программами-генераторами паролей, которые "придумают" пароль с хорошим уровнем защиты.