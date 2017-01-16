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Названы самые популярные в сети пароли
16.01.2017 15:45
Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.
50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.
В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- 1234567
- password
- 123123
- 987654321
- qwertyuiop
- mynoob
- 123321
- 666666
- 18atcskd2w
- 7777777
- 1q2w3e4r
- 654321
- 555555
- 3rjs1la7qe
- 1q2w3e4r5t
- 123qwe
- zxcvbnm
- 1q2w3e
Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют, прежде всего, не использовать пароли повторно для нескольких аккаунов, не забывать чередовать регистр символов и добавлять цифры, а также пользоваться специальными программами-генераторами паролей, которые "придумают" пароль с хорошим уровнем защиты.
Теги: пароль, список, популярность
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