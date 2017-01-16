Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Названы самые популярные в сети пароли

16.01.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы самые популярные в сети пароли

Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.
50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.
В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:

  1.     123456
  2.     123456789
  3.     qwerty
  4.     12345678
  5.     111111
  6.     1234567890
  7.     1234567
  8.     password
  9.     123123
  10.     987654321
  11.     qwertyuiop
  12.     mynoob
  13.     123321
  14.     666666
  15.     18atcskd2w
  16.     7777777
  17.     1q2w3e4r
  18.     654321
  19.     555555
  20.     3rjs1la7qe
  21.     google
  22.     1q2w3e4r5t
  23.     123qwe
  24.     zxcvbnm
  25.     1q2w3e

Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют, прежде всего, не использовать пароли повторно для нескольких аккаунов, не забывать чередовать регистр символов и добавлять цифры, а также пользоваться специальными программами-генераторами паролей, которые "придумают" пароль с хорошим уровнем защиты.



Теги: пароль, список, популярность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх