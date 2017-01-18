Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Именем Дональда Трампа назван новый вид моли

18.01.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Именем Дональда Трампа назван новый вид моли

Американские ученые обнаружили новый вид моли, которому тут же было присвоено имя избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Sundaynews.info.
По словам ученого Вазрика Назари, имя новому виду присвоено за некоторое сходство «прически» насекомого и Трампа. Ареал обитания данного вида приходится на штат Калифорния (США), а также на территорию Мексики.
Стоит добавить, что автор открытия присвоил насекомому имя избранного президента с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, а также сохранению и изучению хрупких экосистем, в которых еще предостаточно материала для больших научных открытий.



Теги: имя, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх