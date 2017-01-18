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Именем Дональда Трампа назван новый вид моли
18.01.2017 10:50
Американские ученые обнаружили новый вид моли, которому тут же было присвоено имя избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Sundaynews.info.
По словам ученого Вазрика Назари, имя новому виду присвоено за некоторое сходство «прически» насекомого и Трампа. Ареал обитания данного вида приходится на штат Калифорния (США), а также на территорию Мексики.
Стоит добавить, что автор открытия присвоил насекомому имя избранного президента с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, а также сохранению и изучению хрупких экосистем, в которых еще предостаточно материала для больших научных открытий.
Теги: имя, Дональд Трамп
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