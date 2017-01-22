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Архив - Наука и технологии

Ученые добились сверхпроводимости графена

22.01.2017 13:40
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Ученые добились сверхпроводимости графена

Исследователи Кембриджского университета выяснили, как заставить графен служить сверхпроводником, сообщает Новое время.
Впервые ученые смогли добиться сверхпроводимости в этом материале без необходимости изменять его атомами кальция, как это делалось ранее.
Достичь таких результатов удалось за счет объединения графена с празеодим-церий оксидом меди. Благодаря использованию этого материала ученые смогли четко отделить сверхпроводимость графена от свойств того материала, на который его поместили.
Сверхпроводящий графен открывает новые возможности для электротехники. Так, исследователи предполагают, что он подойдет для создания квантовых устройств, необходимых для высокоскоростных вычислений.



Теги: графен, Кембридж, сверхпроводимость
 
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