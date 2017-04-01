Ученые создали "вечный" фильтр для воды

01.04.2017 15:35

Исследователям из Рочестерского технологического института удалось создать "вечные" фильтры для воды. Основой для изобретения стали углеродные нанотрубки, сообщает портал "Знай.ua".

На сегодняшний день самым популярным фильтровальным материалом для воды остается обычный активированный уголь. Но такой фильтр быстро приходит в негодность.

Фильтр на основе углеродных нанотрубок можно использовать бесконечно, потому что его легко почистить. Для этого достаточно поместить акваочиститель в микроволновую печь на пять минут. Действие волн и температуры заставляет посторонние вещества испаряться, а фильтр можно снова использовать.

Кроме того, такие фильтры боле эффективно удаляют органические загрязнения из состава воды. Поскольку углеродные нанотрубки отталкивают воду, молекулы воды не прилипают к материалу. Это дает возможность абсорбировать больше органических загрязнений.

Углеродные нанотрубки представляют из себя микроскопические скрученные листы графена, соединенные вместе в виде сот.