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Британские ученые изобрели революционный метод опреснения воды
Исследователи из Университета Манчестера в Великобритании научились опреснять воду при помощи графеновых мембран, сообщает Новое время.
На данном этапе, метод ограниченно применяется лишь в лаборатории, но это демонстрация того, как люди могут однажды начать получать один из самых дефицитных ресурсов - пресную воду.
Большой проблемой в использовании оксида графена является то, что, когда такие мембраны погружают в воду, они набухают, позволяя частицам соли течь через поры. Команда из Манчестера преодолела это препятствие за счет добавления эпоксидной смолы по обе стороны мембраны. Это позволило ученым точно контролировать размер пор в мембране, создавая отверстия достаточно маленькие, чтобы отфильтровать все соли из морской воды.
"Молекула воды может пройти через эти поры, а вот хлорид натрия - уже нет. Кроме того, когда размер капилляра составляет около одного нанометра, то есть очень близко к размеру молекулы воды, молекулы оксида графена образуют хорошую взаимосвязанную решетку", - рассказал один из авторов исследования, Рахул Наир.
Теги: вода, фильтр, графен
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