В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах

27.01.2017 10:25

Совместное предприятие Sony, Toshiba и Hitachi, компания Japan Display, объявила о создании нового решения в области производства гибких экранов на жидких кристаллах (LCD). Использование более дешёвых материалов позволяет новым дисплеям стать доступной альтернативой OLED-панелям, сообщает ИА "Свопи".

В Japan Display отмечают, что производство новых экранов не требует нового оборудования или специальных составляющих. Это даст возможность наладить выпуск дисплеев на уже существующих мощностях компании. Известно, что в основу гибких LCD войдёт пластик, а не стекло, как это было ране.

Хотя новые дисплеи смогут гнуться не столь сильно, как OLED-изделия, их гибкости будет достаточно для использования в смартфонах вроде Samsung Galaxy Edge, заявил операционный директор Japan Display Сюдзи Аруга. Серийное производство девайсов должно стартовать в 2018 году.