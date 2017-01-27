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Архив - Наука и технологии

В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах

27.01.2017 10:25
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В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах

Совместное предприятие Sony, Toshiba и Hitachi, компания Japan Display, объявила о создании нового решения в области производства гибких экранов на жидких кристаллах (LCD). Использование более дешёвых материалов позволяет новым дисплеям стать доступной альтернативой OLED-панелям, сообщает ИА "Свопи".
В Japan Display отмечают, что производство новых экранов не требует нового оборудования или специальных составляющих. Это даст возможность наладить выпуск дисплеев на уже существующих мощностях компании. Известно, что в основу гибких LCD войдёт пластик, а не стекло, как это было ране.
Хотя новые дисплеи смогут гнуться не столь сильно, как OLED-изделия, их гибкости будет достаточно для использования в смартфонах вроде Samsung Galaxy Edge, заявил операционный директор Japan Display Сюдзи Аруга. Серийное производство девайсов должно стартовать в 2018 году.



Теги: Япония, дисплей, гибкость, жидкие кристаллы
 
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