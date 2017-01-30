Во Франции найден древнейший рисунок в Европе

30.01.2017 11:15

Во Франции в пещере Абри-Бланшар ученые нашли одно из древнейших графических изображений в Европе, примерным возрастом в 38 тысяч лет, сообщает РБК-Украина.

Найденный рисунок относится к Ориньякской культуре, возраст которой оценивается в 33-43 тысячи лет.

“Изображение проливает свет на региональные особенности искусства и орнаментов на территории Европы того времени, когда первые современные люди расселились на запад и север континент”, - рассказал руководитель раскопок антрополог Рэндалл Уайт.