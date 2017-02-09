Технология 5G получила официальный логотип

09.02.2017 10:00

Консорциум 3GPP утвердил официальное название и логотип пятого поколения сотовых сетей, сообщает trashbox.ru.

Организация 3GPP заявила, что официальным названием технологии сотовых сетей пятого поколения будет именно “5G”. Также появился логотип, который выполнен в уже устоявшемся стиле.

Разработка технологии 5G еще не завершена, а ее спецификации будут утверждены только в 2018 году. Однако некоторым операторам это не мешает проводить первые тесты на своей инфраструктуре. Массовое распространение 5G по всему миру запланировано на 2020 год. Основным улучшением по сравнению с 4G станут увеличенная емкость сети и большая скорость передачи данных.