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Архив - Наука и технологии

Технология 5G получила официальный логотип

09.02.2017 10:00
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Технология 5G получила официальный логотип

Консорциум 3GPP утвердил официальное название и логотип пятого поколения сотовых сетей, сообщает trashbox.ru.
Организация 3GPP заявила, что официальным названием технологии сотовых сетей пятого поколения будет именно “5G”. Также появился логотип, который выполнен в уже устоявшемся стиле.
Разработка технологии 5G еще не завершена, а ее спецификации будут утверждены только в 2018 году. Однако некоторым операторам это не мешает проводить первые тесты на своей инфраструктуре. Массовое распространение 5G по всему миру запланировано на 2020 год. Основным улучшением по сравнению с 4G станут увеличенная емкость сети и большая скорость передачи данных.



Теги: название, логотип, 5G
 
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