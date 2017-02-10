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Архив - Наука и технологии

Ученые установили самую "нездоровую" группу крови

10.02.2017 13:25
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Ученые установили самую "нездоровую" группу крови

Исследования американских ученых показали определенную взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава крови человека и его заболеваниями, сообщает Svopi.ru.
В течение трех лет обследовались добровольцы – порядка 30 тыс. жителей США. Как выяснилось, люди с первой группой крови имеют больше шансов избегать умственной деградации. Они также получают «защиту» от заболеваний сосудистой системы и сердца.
Носители четвертой группы, наоборот, более открыты этим болезням. Им стоит чаще других остерегаться тромбозов. «Четверочники» также рискуют больше остальных получить потерю памяти.



Теги: зависимость, группа крови, заболевания
 
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