Ученые установили самую "нездоровую" группу крови

10.02.2017 13:25

Исследования американских ученых показали определенную взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава крови человека и его заболеваниями, сообщает Svopi.ru.

В течение трех лет обследовались добровольцы – порядка 30 тыс. жителей США. Как выяснилось, люди с первой группой крови имеют больше шансов избегать умственной деградации. Они также получают «защиту» от заболеваний сосудистой системы и сердца.

Носители четвертой группы, наоборот, более открыты этим болезням. Им стоит чаще других остерегаться тромбозов. «Четверочники» также рискуют больше остальных получить потерю памяти.