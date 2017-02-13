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Определены три участка на Марсе для высадки экспедиции 2020 года

13.02.2017 09:30
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Определены три участка на Марсе для высадки экспедиции 2020 года

Космическое агентство NASA сократило количество рассматриваемых мест посадки марсоходов в 2020 году до трех вместо восьми, сообщает ИА VistaNews.
Перспектива выбранных площадок состоит в том, что космическая лаборатория с Марса сможет подобрать образцы скал и доставить их на Землю, обеспечив исследовательскую работу земных ученых на десятки лет.
Планетарный эксперт Бриони Хорган выдвигает главный фактор выбора территории изучения марсианской поверхности – исключение повторений, чтобы марсоход не собирал образцы, аналогичные полученным ранее. Сейчас на Марсе работают два американских космических аппарата. Общий вес всех технических устройств, отправленных с Земли и достигших поверхности красной планеты, составляет семь тонн. Часть из них не смогла совершить мягкую посадку или приступить к выполнению миссии.



Теги: NASA, Марс, экспедиция
 
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