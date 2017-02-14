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Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня
14.02.2017 09:00
Шведские ученые экспериментальным путем выяснили, что сокращение рабочего дня на два часа положительно сказывается на общем самочувствии работников. Кроме того сокращенный рабочий день увеличивает активность и трудоспособность, сообщает сетевое издание "SVOPI".
Эксперимент длился почти два года. За это время около семидесяти сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге трудились по сокращенному графику без сокращения зарплаты. Исследования показали, что при шестичасовом рабочем дне персонал стал меньше болеть и, а значит, реже брать больничный лист. Более того, персонал стал более энергичен и организовывал больше разнообразных мероприятий для своих подопечных.
Теги: Швеция, исследования, рабочий день
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