Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня

14.02.2017 09:00

Шведские ученые экспериментальным путем выяснили, что сокращение рабочего дня на два часа положительно сказывается на общем самочувствии работников. Кроме того сокращенный рабочий день увеличивает активность и трудоспособность, сообщает сетевое издание "SVOPI".

Эксперимент длился почти два года. За это время около семидесяти сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге трудились по сокращенному графику без сокращения зарплаты. Исследования показали, что при шестичасовом рабочем дне персонал стал меньше болеть и, а значит, реже брать больничный лист. Более того, персонал стал более энергичен и организовывал больше разнообразных мероприятий для своих подопечных.