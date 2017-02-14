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Архив - Наука и технологии

Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня

14.02.2017 09:00
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Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня

Шведские ученые экспериментальным путем выяснили, что сокращение рабочего дня на два часа положительно сказывается на общем самочувствии работников. Кроме того сокращенный рабочий день увеличивает активность и трудоспособность, сообщает сетевое издание "SVOPI".
Эксперимент длился почти два года. За это время около семидесяти сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге трудились по сокращенному графику без сокращения зарплаты. Исследования показали, что при шестичасовом рабочем дне персонал стал меньше болеть и, а значит, реже брать больничный лист. Более того, персонал стал более энергичен и организовывал больше разнообразных мероприятий для своих подопечных.



Теги: Швеция, исследования, рабочий день
 
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