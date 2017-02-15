В Китае нашли останки беременного динозавра

15.02.2017 10:00

Окаменелые останки беременной рептилии, а именно диноцефалозавра, возрастом 250 миллионов лет нашли ученые во время раскопок на территории современного Китая в провинции Юньнань, сообщает Znaj.ua.

При первом осмотре того, что осталось от пресмыкающегося, палеонтологи подумали, что он съел животное меньшего размера, но затем выяснили, что это плод.

Более детальным изучением находки занялись ученые из Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй. Ее можно назвать революционной с точки зрения изучения истории древних рептилий и их развития. Например, к этому моменту считалось, что диноцефалозавры, которые относятся к семейству археозавров, размножались, откладывая яйца.

"Это открытие переписывает наше понимание эволюции репродуктивных систем", – заявил Цзюнь Лиу, один из авторов исследования.

По информации экспертов, эти морские рептилии являются родственниками динозавров и современных крокодилов и птиц. Они имели очень длинную и тонкую шею, которая помогала в поисках рыбы, но мешала выбираться на берег.