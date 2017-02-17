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Создан сайт о прокремлевских политиках Украины
В Украине создан антисепаратистский сайт, на котором размещена база данных самых дерзких прокремлевских политиков. Об это сообщили координаторы ОО "Автомайдан Киев" Дмитрий Карп, Екатерина Кувита и журналист Айдер Муждабаев на пресс-конференции, информирует MIGnews.com.ua.
Платформу "Украина без сепаратизма" создали для того, чтобы в единой информационной базе хранить данные украинских политиков, работающих на интересы России.
"Мы запускаем общеукраинский проект, который должен наполняться. Даже в Википедию каждый пользователь может зайти и добавить какую-то часть материала, которого там не хватает. Так же и у нас. И наше обращение, особенно к представителям СМИ: вы знаете, как все это работает. Возможно, какой-то материал был снят по каким-то причинам с ваших сайтов. Возможно, что-то не получилось вообще, но есть определенные наработки, материалы... пожалуйста, сбрасывайте нам эту информацию - она будет попадать на этот сайт", - обосновала Кувита.
"Украина без сепаратизма" - сугубо политический веб-сайт и отличается по формату от сайта "Миротворец".
"Основное отличие от сайта "Миротворец" - сюда попадают топ-политики или топ-политические и общественные деятели... У нас конкретизировано на политиках, на конкретных профилях", - сказала активистка.
Сайт "Украина без сепаратизма" содержит досье на каждого политического деятеля, которое содержит информацию о его коррупционных и преступных действиях на территории Украины, отношении к России, аннексии Крыма и созданию источников сепаратизма на востоке Украины. Отмечается, что все данные получены из открытых источников: СМИ и заявлений спецслужб Украины.
Теги: политика, Украина, сайт, досье, сепаратизм
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- В Донецкой области у пассажира рейсового автобуса полиция обнаружила восемь гранат15:59
- Блокада Донбасса: блокирующие не возвращают ДЖД захваченный ими в районе Бахмута тепловоз15:46
- Экс-регионалу Ефремову продлили арест до 15 марта15:32
- ДНРовцы не пустили наблюдателей ОБСЕ на свою базу около Мариуполя15:15
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
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