Создан сайт о прокремлевских политиках Украины

17.02.2017 16:30

В Украине создан антисепаратистский сайт, на котором размещена база данных самых дерзких прокремлевских политиков. Об это сообщили координаторы ОО "Автомайдан Киев" Дмитрий Карп, Екатерина Кувита и журналист Айдер Муждабаев на пресс-конференции, информирует MIGnews.com.ua.

Платформу "Украина без сепаратизма" создали для того, чтобы в единой информационной базе хранить данные украинских политиков, работающих на интересы России.

"Мы запускаем общеукраинский проект, который должен наполняться. Даже в Википедию каждый пользователь может зайти и добавить какую-то часть материала, которого там не хватает. Так же и у нас. И наше обращение, особенно к представителям СМИ: вы знаете, как все это работает. Возможно, какой-то материал был снят по каким-то причинам с ваших сайтов. Возможно, что-то не получилось вообще, но есть определенные наработки, материалы... пожалуйста, сбрасывайте нам эту информацию - она будет попадать на этот сайт", - обосновала Кувита.

"Украина без сепаратизма" - сугубо политический веб-сайт и отличается по формату от сайта "Миротворец".

"Основное отличие от сайта "Миротворец" - сюда попадают топ-политики или топ-политические и общественные деятели... У нас конкретизировано на политиках, на конкретных профилях", - сказала активистка.

Сайт "Украина без сепаратизма" содержит досье на каждого политического деятеля, которое содержит информацию о его коррупционных и преступных действиях на территории Украины, отношении к России, аннексии Крыма и созданию источников сепаратизма на востоке Украины. Отмечается, что все данные получены из открытых источников: СМИ и заявлений спецслужб Украины.