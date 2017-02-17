Все рубрики раздела
- Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы11:45
- Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета10:45
- Суд Сеула выдал ордер на арест вице-президента Samsung09:40
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Ученые обнаружили на Земле седьмой континент16:30
- Астрофизики уверяют, что черные дыры могут сдерживать свой «аппетит»16:10
- В Болгарии выпустили ноутбук-конструктор16:00
- «Лаборатория Касперского» выпустила собственную операционную систему14:30
- "Приватбанк" анонсировал модернизацию системы Приват2414:15
- В «Одноклассниках» появилась официальная страница Минобороны РФ14:45
Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы
Украинский хакер Сергей Вовненко был приговорен в Нью-Джерси (США) к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных кредитных карт, сообщает РБК-Украина.
Кроме этого, суд обязал Вовненко заплатить штраф в размере 83,3 тыс. долларов.
По мнению стороны обвинения, украинский хакер Сергей Вовненко в 2010-2012 годах являлся частью преступной группировки, профессионально занимающейся воровством персональных данных при помощи одного из самых известных вирусов под названием Zeus (Зевс).
В частности, Вовненко эксплуатировал ботнет из более чем 13 тыс. зараженных вирусом устройств. Используемая им и подельниками модификация Zeus позволяла считывать информацию о нажатии любых кнопок на клавиатуре (кейлоггинг), считывать информацию об активности с систем клиентского онлайн-банкинга и передавать злоумышленнику соответствующие персональные данные владельцев зараженных устройств.
Вовненко был задержан в Италии в 2014 году. В 2015 году он был выдан США. Прокуратура считает, что Вовненко является организатором группировки.
Теги: Украина, США, хакер, тюрьма
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения 10:24
- Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели10:12
- На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей10:06
- Силового разгона блокады не будет - министр09:30
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы11:45
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
- Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные11:17
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги11:03
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета10:45
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины