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Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы

17.02.2017 11:45
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Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы

Украинский хакер Сергей Вовненко был приговорен в Нью-Джерси (США) к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных кредитных карт, сообщает РБК-Украина.
Кроме этого, суд обязал Вовненко заплатить штраф в размере 83,3 тыс. долларов.
По мнению стороны обвинения, украинский хакер Сергей Вовненко в 2010-2012 годах являлся частью преступной группировки, профессионально занимающейся воровством персональных данных при помощи одного из самых известных вирусов под названием Zeus (Зевс).
В частности, Вовненко эксплуатировал ботнет из более чем 13 тыс. зараженных вирусом устройств. Используемая им и подельниками модификация Zeus позволяла считывать информацию о нажатии любых кнопок на клавиатуре (кейлоггинг), считывать информацию об активности с систем клиентского онлайн-банкинга и передавать злоумышленнику соответствующие персональные данные владельцев зараженных устройств.
Вовненко был задержан в Италии в 2014 году. В 2015 году он был выдан США. Прокуратура считает, что Вовненко является организатором группировки.



Теги: Украина, США, хакер, тюрьма
 
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