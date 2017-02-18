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В МГУ нашли "лекарство от старости"
18.02.2017 09:45
Ученые МГУ совместно с исследователями из Стокгольмского университета, используя генетически модифицированных мышей, нашли вещество, замедляющее старение, сообщает ICTV.
Животных разделили на две группы, одной из которых давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1.
Оказалось, что препарат увеличил продолжительность жизни грызунов на 15% и уменьшил признаки старения.
Ученые уже разрабатывают лекарственные препараты с SkQ1 в качестве действующего вещества. И через 2-3 года “лекарство от старости” может поступить в продажу.
Теги: лекарство, старость, МГУ
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