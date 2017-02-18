В МГУ нашли "лекарство от старости"

18.02.2017 09:45

Ученые МГУ совместно с исследователями из Стокгольмского университета, используя генетически модифицированных мышей, нашли вещество, замедляющее старение, сообщает ICTV.

Животных разделили на две группы, одной из которых давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1.

Оказалось, что препарат увеличил продолжительность жизни грызунов на 15% и уменьшил признаки старения.

Ученые уже разрабатывают лекарственные препараты с SkQ1 в качестве действующего вещества. И через 2-3 года “лекарство от старости” может поступить в продажу.