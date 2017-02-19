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Билл Гейтс предложил обложить налогами... роботов
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать труд роботов, сообщает УНН.
По словам миллиардера, власти должны быть готовы к тому, что замещение многих рабочих мест работами будет происходить практически одновременно во многих областях. В интервью изданию Билл Гейтс сказал, что налоговая политика - это лучшее средство для регулирования этого процесса.
"Сейчас, если человек-работник получает 50 тыс. долл. работая на фабрике, то его доход облагается и вы получаете подоходный налог, социальный налог и другие выплаты. Если эту же работу выполняет робот, то следует подумать о том, чтобы обложить его работу на том же уровне", - сказал Б.Гейтс.
По его мнению, полученные таким образом средства нужно тратить на помощь малообеспеченным, безработным и детям-инвалидам.
Теги: робот, налог, Билл Гейтс
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