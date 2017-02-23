Грузовой корабль Dragon все же состыковался с МКС

23.02.2017 16:00

Грузовой корабль Dragon со второй попытки состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает американское космическое агентство NASA в своем Twitter.

Пенед этим "грузовик" был захвачен роботизированной "рукой"-манипулятором Canadarm, которой управляли американский астронавт Шейн Кимброу и его французский коллега Тома Песке.

Плановая стыковка должна была состояться накануне, 22 февраля, однако она провалилась. Причиной этого послужила ошибка в работе американской системы GPS, которая используется для навигации корабля в космосе.