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SpaceX анонсировала туристический полет к Луне
28.02.2017 11:40
Компания SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году. Путешествие продлится около недели. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Уточняется, что посадка на Луну не предусматривается. Двое туристов, имена которых не называются, уже внесли часть оплаты за полет вокруг Луны.
Полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Теги: туризм, Луна, SpaceX
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