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Архив - Наука и технологии

В Кременчуге научились добывать газ из водорослей

31.03.2017 12:15
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В Кременчуге научились добывать газ из водорослей

Научные работники Кременчугского национального университета создали уникальное устройство, которое позволяет получать биогаз из сине-зеленых водорослей, сообщает znaj.ua.
Преимуществом газа из водорослей является отсутствие токсинов, что делает его пригодным для обогрева помещений и приготовления пищи.
Ученые заявляют, что за период цветения водорослей на Днепре можно выработать достаточное количество газа для обеспечения топливом по меньшей мере половину города Кременчуг.
Такая система не только снизит стоимость коммунальных услуг в отопительный сезон, но и поможет решить проблему загрязнения рек.



Теги: технология, Кременчуг, биотопливо, водоросли
 
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