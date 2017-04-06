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Alcatel выпустила первый в мире смартфон с четырьмя камерами
Компания Alcatel выпустила уникальный смартфон, оснащенный аж четырьмя камерами, сообщает iLenta.com.
Девайс получил имя Alcatel Flash, он имеет два модуля камеры на фронтальной панели и два модуля на тыльной стороне. Если точнее, то основная камера состоит из цветного и монохромного 13-Мп модулей Sony IMX258 с диафрагмой f/2.0 и возможностью записи 4K, а фронтальная камера включает в себя 8-Мп и 5-Мп модули c такой же диафрагмой, что позволяет размывать задний или передний план на селфи.
Новинка работает под управлением Android 6.0 Marshmallow, имеет 5.5-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением, 10-ядерный чип MediaTek Helio X20, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, аккумулятор ёмкостью 3100 мАч.
Alcatel Flash поддерживает dualSIM, LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS, GLONASS и Beidou, обладает сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, портом USB-C.
В данный момент известно, что новинка будет доступна только в нескольких странах Ближнего Востока. Цена пока не озвучена.
Теги: камера, смартфон, Alcatel
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