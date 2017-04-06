Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

06.04.2017 10:00

Ученые из Калифорнийского университета создали материал для смартфона, который восстанавливается сам после царапин и порезов. Даже будучи разорванным пополам, он может восстановиться за сутки, сообщает Телеканал новостей «24».

Новый материал также обладает способностью растягиваться в 50 раз от первоначальной длины. В его основе лежит нековалентная связь, которую еще называют ион-дипольным взаимодействием. Таким образом при повреждении молекулы материала притягиваются и восстанавливают поверхность.

Это первый в истории случай, когда химики смогли создать материал, который сам себя "исцеляет" и проводит электричество. Поэтому это изобретение может быть очень полезным в производстве гаджетов, например - для изготовления сенсорных экранов.