NASA "отменило" глобальное потепление

13.06.2017 08:22

В связи с изменением климата в тропиках в будущем на Земле значительно увеличится количество дождей, сообщает NASA на своем официальном сайте, информирует Znaj.ua.

Вместо ожидаемого глобального потепления на планете может воцариться глобальный сезон дождей.

Новые исследования обсерватории в Пасадене (Калифорния) показывают, что большинство глобальных моделей климата могут недооценивать количество осадков в будущем, поскольку планета продолжает нагреваться. Ученые сравнили климатические данные за последние несколько десятилетий с планировками климата этого периода. Исследователи обнаружили, что большинство моделей недооценили темпы роста осадков.

Ученые отмечают, что климат в тропиках уже начал меняться, а это может привести к изменению общей карты погодных условий по всей Земле.

Общее увеличение испарения в тропиках не сможет бесследно пройти для Земли. Поэтому ученые обещают в будущем затяжную дождливую погоду по всей территории планеты.