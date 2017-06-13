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NASA "отменило" глобальное потепление
В связи с изменением климата в тропиках в будущем на Земле значительно увеличится количество дождей, сообщает NASA на своем официальном сайте, информирует Znaj.ua.
Вместо ожидаемого глобального потепления на планете может воцариться глобальный сезон дождей.
Новые исследования обсерватории в Пасадене (Калифорния) показывают, что большинство глобальных моделей климата могут недооценивать количество осадков в будущем, поскольку планета продолжает нагреваться. Ученые сравнили климатические данные за последние несколько десятилетий с планировками климата этого периода. Исследователи обнаружили, что большинство моделей недооценили темпы роста осадков.
Ученые отмечают, что климат в тропиках уже начал меняться, а это может привести к изменению общей карты погодных условий по всей Земле.
Общее увеличение испарения в тропиках не сможет бесследно пройти для Земли. Поэтому ученые обещают в будущем затяжную дождливую погоду по всей территории планеты.
Теги: глобальное потепление, NASA, дождь
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