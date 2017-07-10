Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla09:10
- Facebook "отжал" украинских пользователей у ВКонтакте09:00
- Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона21:48
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли17:02
- В NASA заявили о существовании "звездных врат"12:30
- Google "прорубила интернет-окно" в дикую природу (ВИДЕО)11:25
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Ученые раскрыли тайну загадочных мексиканских пирамид10:55
- З’явилася перша заява людей, які назвали себе авторами вірусу Petya20:00
С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla
10.07.2017 09:10
Глава компании Tesla, специализирующейся на выпуске электрокаров, Илон Маск показал фото первого серийного авто Tesla Model 3. Снимок опубликован в Instagram Маска, сообщает Апостроф.
Напомним, запуск серийного производства самого бюджетного седана Tesla Model 3 был анонсирован на 7 июля. Тогда же Маск пообещал, что первые 30 заказчиков получат свои авто 28 июля. В августе планируется выпустить с конвейеров сотню электрокаров, в сентябре – более 1500 штук.
Новая модель обойдется покупателям приблизительно в 35 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость предыдущих моделей превышала 100 тысяч.
Теги: конвейер, Илон Маск, Tesla Model 3
Читайте также:
- "Мы за Путина. Он отец наш" - жители старой конюшни и соседи президента РФ по "Ново-Огарево" (ВИДЕО)
- "Умные" кроссовки-хамелеоны попали на конвейер
- Илон Маск презентовал самую дешевую Tesla (ВИДЕО)
- "АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей 9 февраля
- Илон Маск представил программу колонизации Марса (ВИДЕО)
- У Opel Corsa появится малобюджетный преемник
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть ранены19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря18:07
- Зону АТО посетили европарламентарии15:02
- На Донеччині водій протаранив автівкою зупинку: загинула жінка14:22
- НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УКРАЇНІ ДОНЕЧЧИНІ СТАНЕ БІЛЬШЕ ЗАПОВІДНОЇ ЗЕМЛІ 10:26
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla09:10
- Facebook "отжал" украинских пользователей у ВКонтакте09:00
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"08:55
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Медреформа в действии: ровенских медиков пересадили на велосипеды08:35
- Самый красивый преступник оказался в центре скандала08:25
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"