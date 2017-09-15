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В Гарварде назвали лауреатов Шнобелевской премии-2017
Церемония объявления лауреатов Шнобелевской (Ig Nobel) премии-2017 за самые нелепые изобретения и исследования прошла в Гарвардском университете в Кембридже, штат Массачусетс, сообщает Телеканал новостей «24».
Шнобелевская премия – это курьезный аналог Нобеля. Ей награждают ученых за исследования сомнительной научной ценности, которые "сначала заставляют вас смеяться, а потом заставляют вас думать".
Шуточную премию по физике получил Марк-Антуан Фардин за доказательство теории о том, что кошки – это на самом деле жидкость. "В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится", – рассказал Фардин о своем исследовании. Также, по его мнению, взрослые коты обладают большей "текучестью", чем котята.
Шнобелевскую премию мира получила группа исследователей, доказавших, что игра на дудке диджериду помогает справиться с апноэ и храпом. Для исследования они наблюдали за 25 добровольцами, которые страдали от апноэ, что сопровождалось храпом. В течение четырех месяцев эти люди играли на диджериду по 5-6 дней в неделю по 25 минут.
Исследователи Мэттью Рокловф и Нэнси Грир получили премию по экономике за исследования о том, что объятия с крокодилом снижают влечение к азартным играм. В эксперименте приняли участие 62 мужчины и 41 женщина. Они должны были делать ставки в игровых автоматах. Перед этим части добровольцев давали подержать метрового крокодила. Они почувствовали сильные негативные эмоции и в результате делали маленькие ставки. А вот ставки тех, кто не должен был держать крокодила, наоборот были выше, чем у контрольной группы.
Премию по анатомии получил исследователь Джеймс Хейткот, который определил, что человеческие уши растут со скоростью 0,2 мм в год.
Шнобелевскую премию по психологии получила группа ученых за то, что доказала, что много одинаковых близнецов не могут распознать себя визуально. Их исследование называется "Это я или мой близнец? Отсутствие преимуществ самопознания у идентичных близнецов".
Теги: Гарвард, Шнобелевская премия, лауреаты
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