Швейцарская компания начала торговать воздухом

25.09.2017 15:00

В Швейцарии компания Swiss Alpine Air предлагает желающим купить альпийский воздух в баллонах, сообщает belta.by.

На официальном сайте можно приобрести 1, 3 или 12 флаконов. Одна такая емкость содержит 7 литров воздуха, этого хватит примерно на 120 вдохов. К каждому баллону прилагается индивидуальная маска. Стоимость одной единицы товара составляет $47. На данный момент руководство необычного проекта ищет инвесторов, которые могли бы вложить деньги в этот бизнес. Отмечается, что основными покупателями их продукции могут стать жители Китая, так как именно в этой стране наиболее загрязненная атмосфера.