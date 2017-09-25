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Швейцарская компания начала торговать воздухом
25.09.2017 15:00
В Швейцарии компания Swiss Alpine Air предлагает желающим купить альпийский воздух в баллонах, сообщает belta.by.
На официальном сайте можно приобрести 1, 3 или 12 флаконов. Одна такая емкость содержит 7 литров воздуха, этого хватит примерно на 120 вдохов. К каждому баллону прилагается индивидуальная маска. Стоимость одной единицы товара составляет $47. На данный момент руководство необычного проекта ищет инвесторов, которые могли бы вложить деньги в этот бизнес. Отмечается, что основными покупателями их продукции могут стать жители Китая, так как именно в этой стране наиболее загрязненная атмосфера.
Теги: Швейцария, торговля, воздух
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