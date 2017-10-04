Все рубрики раздела
- Названы нобелевские лауреаты по химии15:00
- Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей11:45
- В Оксфорде создали универсальную вакцину от гриппа10:40
- Нобелевскую премию по физике вручили "ловцам" гравитационных волн14:30
- У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»11:45
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- «Укртелеком» повысил стоимость своих услуг17:30
- В США создали уникального робота-трансформера (ВИДЕО)15:15
Названы нобелевские лауреаты по химии
Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает Телеканал новостей «24».
Ученых удостоили Нобелевской премии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе.
Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.
По методу микроскопии Дюбоше, Фрэнка и Хендерсона можно изучать биомолекулы, остановлены в движении. Это "расширяет общие возможности познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".
В 2013 году ученые получили трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.
Теги: химия, Нобелевская премия, лауреат
- Белорусская обладательница Нобелевской премии: "Кусочек Путина есть в каждом русском человеке"
- Российский писатель считает, что Порошенко достоин Нобелевской премии мира (ВИДЕО)
- Нобелевский лауреат: "В Украине чувствуется дух воспрянувшей нации"
- На границе Китая и России произошла утечка токсичного газа
- Учёные выяснили, почему Менделееву отказали в Нобелевской премии
- Жорес Алфёров: Обама не заслужил Нобелевской премии мира
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Названы нобелевские лауреаты по химии15:00
- Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше14:49
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности14:31
- Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу14:09
- В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке13:51
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней12:19
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится