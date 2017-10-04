Названы нобелевские лауреаты по химии

04.10.2017 15:00

Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает Телеканал новостей «24».

Ученых удостоили Нобелевской премии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе.

Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.

По методу микроскопии Дюбоше, Фрэнка и Хендерсона можно изучать биомолекулы, остановлены в движении. Это "расширяет общие возможности познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".

В 2013 году ученые получили трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.