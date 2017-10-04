Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Названы нобелевские лауреаты по химии

04.10.2017 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы нобелевские лауреаты по химии

Нобелевскую премию-2017 по химии получат швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. В среду, 4 октября, Нобелевский комитет официально объявил имена лауреатов, сообщает Телеканал новостей «24».
Ученых удостоили Нобелевской премии за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе.
Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.
По методу микроскопии Дюбоше, Фрэнка и Хендерсона можно изучать биомолекулы, остановлены в движении. Это "расширяет общие возможности познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств".
В 2013 году ученые получили трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.



Теги: химия, Нобелевская премия, лауреат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх