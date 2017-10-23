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В Польше запускают первую службу проката электромобилей

23.10.2017 10:50
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В Польше запускают первую службу проката электромобилей

Вроцлав станет первым польским городом, который запустит службу проката электромобилей, сообщает телеканал NTD.
Новенькие Nissan Leaf уже выстроились на одной из городских площадей. Здесь их могут осмотреть будущие клиенты. Услугу проката можно заказать и оплатить с помощью смартфона.
Прокат стоит примерно четверть евро за минуту. А час аренды обойдётся почти в 15 евро. При этом обычную машину можно арендовать на целый день всего за 35 евро.
Служба проката электромобилей начнёт работать с 4 ноября. В городе для них уже отведены 200 парковочных мест. Электрическим машинам также разрешается двигаться по полосе для автобусов.



Теги: Польша, электромобиль, прокат
 
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