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Беспилотный грузовик пересек США
Американский стартап Embark провел испытания собственной версии беспилотного грузового автомобиля, который проехал 3860 километров от одного побережья США до другого, сообщает Новое время.
Маршрут начался в Калифорнии, а закончился в городе Джексонвилл во Флориде.
Беспилотный грузовик компании Embark выполнен на базе седельного тягача Peterbilt Model 579. Как заявил генеральный директор компании Алекс Родригес, до конца текущего года в автопарке Embark будут уже 40 машин такого типа.
Технология Embark не подразумевает использование карт высокой четкости. Вместо них используются камеры, сенсоры и машинное обучение. Отмечается, что стартап Embark первым начал регулярную доставку грузов при помощи беспилотных грузовиков.
Добавим, что грузовик Embark - автомобиль второго уровня автономности. Это означает, что водитель может ненадолго убирать руки с руля. Поэтому за рулем машины все время находился человек. Именно по этой причине путешествие длилось почти пять дней: людям, которые страховали автопилот, требовалось время на отдых. Как утверждается, в полностью автономном режиме машина преодолеет этот маршрут за 2 дня.
Сообщается, что во время путешествия водителям лишь несколько раз приходилось вмешиваться в процесс движения автомобиля, и каждый раз это вмешательство не превышало по длительности пары секунд.
Теги: США, грузовик, беспилотник
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