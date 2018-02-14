Ученые изобрели противораковых нанороботов

14.02.2018 11:25

Американские и китайские ученые объединили усилия для создания нанороботов, которые запрограммированы на поиск и уничтожение раковых клеток. Инновационный метод лечения предложили ученые из университета Аризоны в США, передает Телеканал новостей «24».

По словам ученых, нанороботы могут "перекрывать" поступление крови к опухоли, что делает невозможным ее рост. В основу исследования положили метод ДНК-оригами, в соответствии с которым создаются микроскопические структуры с молекулами нуклеиновой кислоты.

Ученые объясняют, что нанороботы в их разработке – это полые конструкции, которые переносят на своей поверхности четыре молекулы фермента тромбин. Они созданы на основе ДНК-листов размером 90х60 нанометров. Для того, чтобы нанороботы были направлены на выявление злокачественных опухолей, на их поверхность нанесли апдамеры ДНК, связанные со специфическими белками рака.

Метод был опробован на подопытных мышах, у которых диагностировали болезнь. Нанороботы, которые были вживлены грызунам, в течение нескольких часов находили опухоль и за сутки выводились из организма. Через несколько дней ученые констатировали: сосуды подопытных закупорились возле опухоли, что привело к прекращению увеличения рака. При этом здоровые клетки мышей не пострадали. Также нанороботы снизили вероятность появления метастазов.

Нанороботы являются абсолютно безопасными для пациентов. По прогнозам исследователей, использование разработки начнется в ближайшие годы. Пока же эффективность исследования уже проверили на лечении рака молочной железы, яичников, легких и кожи.