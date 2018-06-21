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Бигборд с рекламой Huawei P20 Pro установил рекорд Гиннеса
21.06.2018 09:05
Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса. Этого удалось достичь благодаря гигантской рекламе флагманского смартфона P20 Pro, сообщает Телеканал новостей «24».
В Испании на площади Пласа-де-Эспана установили гигантскую рекламу Huawei P20 Pro. Площадь рекламного щита составляет 5,673 квадратных метра. Таким образом реклама стала крупнейшим внешним рекламным щитом в мире.
Компания Huawei получила соответствующий сертификат от Guinness.
Теги: реклама, смартфон, Книга рекордов Гиннеса, Huawei Technologies
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