Названа дата запуска услуги переноса мобильных номеров в Украине

09.08.2018 10:15

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), окончательно утвердила план внедрения услуги по переносу мобильных номеров (MNP), сообщает LB.ua.

Как сообщается на сайте НКРСИ, до 1 февраля 2019 года должны быть созданы локальные базы данных мобильных операторов и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор".

Начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров назначено на 1 мая 2019 года.

Решение было принято за основу еще на заседании 26 июня, а 7 августа было принято решение направить его на согласование в заинтересованные ведомства.

Напомним, что запуск MNP два года был заблокирован судебными тяжбами.