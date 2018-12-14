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BMW и Porsche презентовали "мгновенную" зарядную станцию для электромобилей

14.12.2018 11:30
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BMW и Porsche презентовали "мгновенную" зарядную станцию для электромобилей

Автопроизводители BMW AG и Porsche представили зарядную станцию, которая позволяет заряжать электрокары меньше чем за три минуты, что позволит автомобилю проехать 100 километров, сообщает Укринформ.
Электрическая мощность новой станции составляет 450 киловатт, что втрое больше, чем у станции Tesla. Тестовые автомобили, которые в состоянии справляться с такой мощностью, зарядились до 80 % всего за 15 минут. В то время как на станциях Tesla, для похожей зарядки, нужно подождать около 30 минут.
Отмечается, что, кроме BMW AG и Porsche, в разработке мощной станции также принимали участие компании Siemens AG, Allego GmbH и Phoenix Contact E-Mobility GmbH.



Теги: BMW, Porsche
 
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