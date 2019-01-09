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В США Tesla на автопилоте сбила "заблудившегося" российского робота (ВИДЕО)

09.01.2019 10:35
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В США Tesla на автопилоте сбила "заблудившегося" российского робота (ВИДЕО)

В Лас-Вегасе автомобиль Tesla, передвигаясь в автономном режиме, сбил робота компании Promobot, резидента фонда российского научно-технического комплекса Сколково. В результате аварии робот, аренда которого стоит 2 тысячи долларов в день, был перевернут и получил несколько значительных повреждений, сообщает УНН.
“Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, чтобы оформить стенд компании для участия. Роботы двигались друг за другом. Один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустую уличную парковку, где и попал под колеса Tesla”, — сообщил соучредитель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
По словам находящегося в машине пассажира, он хотел испытать автономный режим Tesla и выбрал для этого безлюдный участок дороги.



Теги: робот, столкновение, Tesla Motors, автопилот, Сколково
 
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