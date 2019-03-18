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Архив - Наука и технологии

Британские генетики установили личность Джека Потрошителя

18.03.2019 15:05
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Британские генетики установили личность Джека Потрошителя

Легендарный серийный убийца, который терроризировал Лондон 130 лет назад, оказался польским парикмахероми-иммигрантом Аароном Косьминским, сообщает Znaj.ua.
Во всяком случае, так считают исследователи из Ливерпульского университета Джона Мура, которые провели генетические тесты образца ДНК, найденном на шали возле одной из жертв.
Генетики сравнили фрагменты митохондриальной ДНК, взятой с платка, с фрагментами ДНК известных живых потомков Косминского.
Анализ ДНК дал положительный результат и показал, что у Джека Потрошителя были карие глаза и коричневые волосы, что совпадает с показаниями очевидцев.
Ученые говорят, что их новое исследование предоставляет "самый систематический и продвинутый генетический анализ убийств Джека-потрошителя" на сегодняшний день.



Теги: генетика, ДНК, Джек Потрошитель
 
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