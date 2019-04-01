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В небе над Италией возник образ Иисуса Христа

01.04.2019 11:00
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В небе над Италией возник образ Иисуса Христа

Жителю итальянского городка Агрополи Альфредо Ло Брутто удалось сфотографировать образ Иисуса Христа, возникший в вечернем небе, сообщает Znaj.ua.
Когда солнце заходило за горизонт, над морем появилось необычное сияние. Брутто наблюдал за этой картиной просто из своего дома и тут же зафиксировал на фото, как лучи солнца пробиваются сквозь облака и благодаря этому образуется фигура, которая очень напоминает статую Иисуса Христа, установленную в бразильской столице Рио-де-Жанейро.



Теги: Италия, Иисус Христос, небо, образ
 
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