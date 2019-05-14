Lenovo представила прототип ноутбука с гибким экраном (ВИДЕО)

14.05.2019 13:00

Lenovo показала прототип своего ноутбука с гибким экраном. Модель не имеет какого-то конкретного названия, сообщается лишь, что она относится к серии устройств ThinkPad X1, сообщает hi-Tech.ua.

За счет своей конструкции размеры 13,3-дюймового ноутбука в сложенном состоянии существенно уменьшаются.

Технические характеристики гаджета не указываются, но известно, что OLED-экран с разрешением 2K был подготовлен для данного мобильного ПК в сотрудничестве с LG.

В частично сложенном состоянии часть экрана может использоваться в качестве клавиатуры. Также вы можете использовать внешнюю клавиатуру, предоставив полную площадь дисплея под необходимые задачи.