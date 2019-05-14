Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Lenovo представила прототип ноутбука с гибким экраном (ВИДЕО)

14.05.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Lenovo представила прототип ноутбука с гибким экраном (ВИДЕО)

Lenovo показала прототип своего ноутбука с гибким экраном. Модель не имеет какого-то конкретного названия, сообщается лишь, что она относится к серии устройств ThinkPad X1, сообщает hi-Tech.ua.
За счет своей конструкции размеры 13,3-дюймового ноутбука в сложенном состоянии существенно уменьшаются.
Технические характеристики гаджета не указываются, но известно, что OLED-экран с разрешением 2K был подготовлен для данного мобильного ПК в сотрудничестве с LG.
В частично сложенном состоянии часть экрана может использоваться в качестве клавиатуры. Также вы можете использовать внешнюю клавиатуру, предоставив полную площадь дисплея под необходимые задачи.



Теги: ноутбук, экран, гибкость, Lenovo
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх