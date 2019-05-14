В Японии "реинкарнировали" тамагочи

14.05.2019 08:40

Японская компания Bandai, которая занимается производством игрушек и видеоигр, возобновляет производство популярного в 1990-е годы тамагочи, сообщает Gazeta.ua.

Bandai уже анонсировала новую версию игрушки, которая получила название Tamagotchi On.

Она похожа на классический тамагочи в форме яйца, но будет иметь цветной экран. Пользователи по-прежнему, смогут ухаживать за виртуальным питомцем, но теперь появится возможность ходить в гости к животным других игроков.

Также Tamagotchi On сможет взаимодействовать со смартфонами через Bluetooth.

Продажи начнутся через 74 дня. Игрушка будет стоить около $60.