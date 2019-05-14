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В Японии "реинкарнировали" тамагочи
14.05.2019 08:40
Японская компания Bandai, которая занимается производством игрушек и видеоигр, возобновляет производство популярного в 1990-е годы тамагочи, сообщает Gazeta.ua.
Bandai уже анонсировала новую версию игрушки, которая получила название Tamagotchi On.
Она похожа на классический тамагочи в форме яйца, но будет иметь цветной экран. Пользователи по-прежнему, смогут ухаживать за виртуальным питомцем, но теперь появится возможность ходить в гости к животным других игроков.
Также Tamagotchi On сможет взаимодействовать со смартфонами через Bluetooth.
Продажи начнутся через 74 дня. Игрушка будет стоить около $60.
Теги: Япония, смартфон, Тамагочи
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