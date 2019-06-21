Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Составилен свежий рейтинг надежности автомобилей11:00
- В Украине появилась первая "умная" улица10:45
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- В Украине заработала программа домашней телемедицины11:15
- В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов11:00
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Китайский производитель показал смартфон-"рулетку" (ВИДЕО)11:00
- Представлено третье поколение электромобиля Renault Zoe14:45
- Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)11:05
Составилен свежий рейтинг надежности автомобилей
21.06.2019 11:00
Знаменитая аналитическое компания J.D.Power подготовила очередной рейтинг надежности новых авто 2019, доступных на американском рынке, сообщает АвтоЦентр.
Традиционно, подсчитывалось количество проблем, возникших на 100 экземплярах модели за первые 90 дней, после выезда из шоу-рума.
Второй год подряд в рейтинге доминируют корейские бренды. У премиального подразделения компании Hyundai – фирмы Genesis наилучший результат – 63 поломки на 100 авто, при среднем показателе 93 на 100.
Сам Hyundai занял третью позицию (71/100), а вторая строчка у Kia (70/100). Помимо корейцев в топ-пятерку вошла компания Ford (83/100) и и входящая в состав Форда фирма Lincoln (84/100).
Теги: рейтинг, автомобиль, надежность
Читайте также:
- Названы три автомобиля с самым большим пробегом
- "Гарри Поттер" возглавил список самых ожидаемых фильмов в 2011 году
- Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА
- Мексиканский Канкун признали самым зловонным городом мира
- Castrol EDGE Driver Rankings: Себастьян Феттель - лучший пилот апреля
- Самым страшным кинозлодеем признали Дарта Вейдера
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО10:30
- Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке09:47
- Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»09:29
- В Донецке мощный пожар на территории завода08:32
- Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой07:49
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Составилен свежий рейтинг надежности автомобилей11:00
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- В Украине появилась первая "умная" улица10:45
- В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО10:30
- Россияне срочно покидают Грузию и бегут под крыло диктатора Путина. ВИДЕО10:09
- Очередной украинский футболист уехал "на заработки" в Россию10:00
- Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке09:47
- Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»09:29
- Путин изобразил, что "дает шанс" Зеленскому решить вопрос по Донбассу. ВИДЕО09:12
- На YouTube опубликовали неизвестную песню Фредди Меркьюри (ВИДЕО)09:00
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу