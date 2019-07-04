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В Германии заработала коммерческая сеть 5G

04.07.2019 12:00
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В Германии заработала коммерческая сеть 5G

Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне в среду, 3 июля. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.
До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых - автономное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.



Теги: Германия, Берлин, запуск, Бонн, 5G
 
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