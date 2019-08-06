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В Японии представлен прототип летающего автомобиля (ВИДЕО)
06.08.2019 12:00
В Японии производитель электроники NEC Corp представил прототип летающего автомобиля, сообщает интернет-обозрение Главное.
Во время презентации автомобиль дважды поднялся в воздух и продержался в таком положении примерно минуту.
По словам японских чиновников, автомобиль предназначен для беспилотной доставки определенных вещей. В то же время, летучие машины также могут быть использованы в операциях по ликвидации последствий аварий.
Кроме того, ожидается, что такие автомобили будут использовать для соединения островов в курортной зоне Миэ. Планируется, что летучие автомобили начнут доставлять грузы не позднее 2023, а перевозить пассажиров они смогут ближе к 2030 году.
Теги: NEC, презентация, летающий автомобиль
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