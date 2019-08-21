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Cerebras Systems представила самый большой чип в мире

21.08.2019 11:15
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Cerebras Systems представила самый большой чип в мире

Компания Cerebras Systems, занимающаяся технологиями ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта, представила на конференции Hot Chips самый большой чип в истории полупроводниковой индустрии. Самый большой во всех отношениях: и по габаритам и по вычислительной плотности, сообщает Компьютерное обозрение.
При площади 46225 квадратных миллиметров, он в 56,7 раз превосходит крупнейший графический процессор производства Nvidia, у которого на 815 мм2 сосредоточено 21,1 млрд транзисторов. Чип Cerebras Wafer Scale Engine (WSE) имеет более 1,2 триллиона транзисторов на кристалле, изготовленном из целой кремниевой заготовки. Samsung уже имеет микросхему флэш-памяти, eUFS, с 2 трлн транзисторов, но в отличие от неё чип Cerebras осуществляет не только хранение, но и обработку данных.
Cerebras является давним партнёром TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых микросхем.



Теги: чип, рекорд, размер
 
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